В Башкирии предотвращен теракт

Вечером, 21 марта, сотрудники полиции в городе Уфа попытались остановить на дороге автомобиль, за рулем которого находился вооруженный бандит. Мужчина не послушал сотрудников правопорядка и проигнорировал требование опустить оружие. Преступник открыл огонь, но в результате перестрелки был уничтожен. При нем были обнаружен пистолет и взрывное устройство, самостоятельного производства, которое он, возможно, намеревался произвести в действие.

В ходе спецоперации никто местных жителей и сотрудников полиции не пострадал. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Позже, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК РФ Евгений Каневский сообщил о возбуждении уголовного дела по двум статьям — ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружие).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ предотвратила в России 34 теракта за 2019 год.