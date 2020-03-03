ФСБ предотвратила в России 34 теракта за 2019 год

ФСБ предотвратила в России 34 теракта за 2019 год
В целом было предотвращено 57 преступлений террористической направленности. Фото: nac.gov.ru

В России за прошлый год удалось предотвратить 34 теракта. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в целом было предотвращено 57 преступлений террористической направленности. Кроме того, удалось ликвидировать 78 террористических ячеек, готовивших теракты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. Контртеррористическая операция началась вечером в пятницу: ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов. Их окружили и предложили сдаться — те начали стрельбу, сообщили в НАК.

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