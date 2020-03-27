Песков: нерабочая неделя дана, чтобы сократить контакты между людьми

Главная цель нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля — минимизировать контакты между людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что речь не идет о классических выходных или праздничных днях. Задача нерабочей недели — не прекратить процесс образования, обучения или работы, а сократить контакты в рамках санитарно-эпидемиологических мер. Таким образом власти надеяться снизить скорость распространения коронавируса.

На людей, работающих в удаленном формате, меры не распространяются.

«И те, кто до этого уже начал работу в удаленном формате, или обучение в режиме телеконференции, — продолжение этого будет приветствоваться», — приводит «ТАСС» слова Пескова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовала разъяснения по поводу нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.