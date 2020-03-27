ЗСД стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом

Вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Два автомобиля — каршеринговый кроссовер и легковушка — столкнулись посреди дороги на ЗСД. Все произошло перед съездом на Богатырский проспект из центра.

«Ну так-то из каршеринга парень убегал, его поймали и пинали ещё», — написал пользователь в комментариях.

Некоторые пользователи, проезжавшие мимо места ДТП, также сообщают, что водитель каршеринга был с признаками САО.

Судя по фотографиям, у иномарки сильно повреждена задняя часть авто, а каршеринг влетел в дорожное ограждение.

Петербуржцы сообщают, что ДТП спровоцировало пробку, в которой водители стоят около часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса.