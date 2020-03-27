На трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса

В Кировском районе Ленинградской области пожилая женщина оказалась под колесами микроавтобуса. По предварительной информации, пенсионерка выжила.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в утром пятницу, 27 марта, на автодороге Петербург — Кировск. Как сообщают в правоохранительных органах, 56-летний мужчина, управлявший Volkswagen Crafter, наехал на 70-летнюю старушку.

Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти завершили расследование громкого дела о пьяной резне в Сясьстрое. В ходе попойки местный житель зарезал двоих приятелей, а еще одному нанес тяжкие телесные повреждения.