На трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса

На трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса
Медики оценивают состояние сбитой женщины как тяжелое. Фото: Baltphoto

В Кировском районе Ленинградской области пожилая женщина оказалась под колесами микроавтобуса. По предварительной информации, пенсионерка выжила.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в утром пятницу, 27 марта, на автодороге Петербург — Кировск. Как сообщают в правоохранительных органах, 56-летний мужчина, управлявший Volkswagen Crafter, наехал на 70-летнюю старушку.

Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти завершили расследование громкого дела о пьяной резне в Сясьстрое. В ходе попойки местный житель зарезал двоих приятелей, а еще одному нанес тяжкие телесные повреждения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп кировский район ленобласть наезд на пешехода пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии 102-летняя старушка вылечилась от коронавируса
«Россия» и Библио-Глобус вывезли россиян из заграница 39 рейсами
ЗСД стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом
Поезд снес машину на переезде у «Лигово», погиб один человек
Минздрав назвал возможные лекарства для лечения коронавируса
На трассе в Ленобласти старушка попала под колеса микроавтобуса
Коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели
Метро в Петербурге временно будет работать по графику выходного дня