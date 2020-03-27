В Шереметьево нашли золотые слитки на 58 млн рублей

В Шереметьево нашли золотые слитки на 58 млн рублей
Золотые слитки. Фото: pixabay

Сотрудники службы безопасности столичного аэропорта Шереметьево нашли на дороге два золотых слитка. Их стоимость оценивается почти в 58 млн рублей.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани, драгоценные слитки оказались на дороге на территории авиаузла, выпав из погрузочной тележки. Они были найдены другими грузчиками, которые передали их правоохранителям.

Позже СМИ сообщили, что владельцами слитков является Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова и их отправили в Лондон. Однако представители завода заявили, что они оказывают услуги только по переработке сырья и получению из него драгметаллов.

«Возможно, какой-то наш поставщик привез нам сырье, мы его переработали и ему отдали. Какой — это выяснить невозможно, мы не знаем, что там за слитки, какие они», — пояснили в организации.

Аэропорт проводит служебное расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ нашла золотые слитки и $1 млн долларов у торговцев данными кредитных карт.

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