ФСБ нашла золотые слитки и $1 млн долларов у торговцев данными кредитных карт

ФСБ при сотрудничестве с МВД произвела задержание группировки из более чем 30 хакеров, торговавших данными кредитных карточек.
Разоблаченные злоумышленники действовали в одиннадцати регионах страны. Преступники взламывали учётные записи интернет-пользователей, а также платежные системы отечественных и зарубежных банков. Хакеры похищали данные с кредиток и расчетных карт, а затем продавали их на площадках собственных интернет-магазинов. Эти же сайты использовались для кражи данных пользователей, совершающих покупки онлайн.
В общей сложности правоохранители задержали 30 человек, среди которых граждане Украины и Литвы. Все они находятся под стражей. Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли, в общей сложности, более $1 млн долларов, 3 миллиона рублей, а также поддельные документы, наркотические вещества и золотые слитки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция в Ленобласти раскрыла хищение более шести тонн железнодорожных деталей.