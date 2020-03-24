В Ленобласти полиция раскрыла кражу более 6 тонн ж/д деталей

В Ленобласти полиция раскрыла кражу более 6 тонн ж/д деталей
В отношении преступников, задержанных в момент сдачи наворованного, возбуждено уголовное дело. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Транспортные полицейские в ходе рейда задержали двоих подозреваемых в краже деталей, предназначенных для ремонта дорожного полотна.

Выяснилось, что злоумышленники, сговорившись, украли железнодорожные детали со станции Оредеж в Ленинградской области. Причем воры решили сдать добытое в пункт приема металла. Об этом во вторник, 24 марта сообщили в управлении МВД на транспорте по Петербургу и области.

В общей сложности преступники стащили более 6 тонн деталей. Они почти завершили преступление, однако во время сдачи металла были остановлены правоохранительными органами. Оба задержанных, как оказалось, не раз попадали в поле зрения полиции. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским полицейским удалось задержать фальшивомонетчицу-рецидивистку.

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