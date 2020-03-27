Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом страны из ЕС

Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом страны из ЕС
Флаг Италии. Фото: pixabay

Лидер итальянской партии «Лига», бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини негативно высказался о Евросоюзе за задержку в принятии мер о преодолению последствий пандемии COVID-19 и пригрозил выходом Италии из ЕС.

Политик заявил изданию affaritaliani.it, что Евросоюз выделил еще две недели на решение вопросов о помощи странам в устранении последствий. Салвини отметил, что сейчас в Европе царят чрезвычайные условия, «когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности».

Салвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов». Он отметил, что сначала страна будет думать о победе над коронавирусом, а уже после о Европе.

«И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», — заключил политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии СМИ назвали бесполезной помощь из России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выход из ЕС евросоюз италия коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПФР перечислил пенсии и пособия за апрель заранее
В Петербурге разыскивают экс-промоутера Александра Емельяненко
Итальянский цирк с экзотическими животными застрял в Петербурге
Российские компании планируют сокращать зарплаты
Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом страны из ЕС
Мясников объяснил высокую смертность пожилых людей из-за коронавируса
Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 40%
В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса