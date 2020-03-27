Российские компании планируют сокращать зарплаты

Российские компании планируют сокращать зарплаты
Фото: pixabay.com

Каждая пятая компания заявила о своем желании урезать выплаты.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на исследование Центра стратегических разработок. Согласно данным, российские компании собираются сокращать зарплаты своим сотрудникам. При этом большинство из них уже провели оптимизацию и перевели своих работников на удаленную работу, с некоторыми пришлось попрощаться, а некоторых перевести на контракты. Половина компаний допускают, что уволят около 13% сотрудников.

Предприниматели бояться затяжного карантина, ослабления рубля, роста цен на сырье и всего, что повлияет на их бизнес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты прогнозируют рост ипотечных ставок. Некоторые банки уже повысили ставки, так что это, вероятнее всего, станет общерыночной тенденцией.

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