Эксперты прогнозируют рост ипотечных ставок

Они могут вырасти как минимум до 10%.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на агенство «Эксперт РА». Эксперты убеждены, что ипотечные ставки вырастут до 10% уже в ближайшее время из-за обвала нефти и коронавируса. Некоторые банки уже повысили ставки, так что это, вероятнее всего, станет общерыночной тенденцией. Отмечается, что ситуация может ухудшиться, и ставки в таком случае приблизятся к 11%.

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