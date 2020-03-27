В Петербурге разыскивают экс-промоутера Александра Емельяненко

В Петербурге разыскивают экс-промоутера Александра Емельяненко
Мужчину заочно арестовали. Фото: Pixabay

Мужчину подозревают в сбыте наркотиков.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В Санкт-Петербурге объявлен в розыск экс-промоутер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На него возбудили уголовное дело за сбыт наркотических средств. Суд уже принял решение о заочном аресте подозреваемого.

Напоминаем, что мужчину поймали три года назад после того, как в машине обнаружили запрещенные вещества. Его арестовали и освободили под подписку о невыезде, а теперь его не могут найти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что остановившие авто инспекторы застали водителя за поеданием наркотиков. Водитель может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в преступлении по статье 228 УК РФ.

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