В Петербурге разыскивают экс-промоутера Александра Емельяненко

Мужчину подозревают в сбыте наркотиков.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В Санкт-Петербурге объявлен в розыск экс-промоутер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На него возбудили уголовное дело за сбыт наркотических средств. Суд уже принял решение о заочном аресте подозреваемого.

Напоминаем, что мужчину поймали три года назад после того, как в машине обнаружили запрещенные вещества. Его арестовали и освободили под подписку о невыезде, а теперь его не могут найти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что остановившие авто инспекторы застали водителя за поеданием наркотиков. Водитель может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в преступлении по статье 228 УК РФ.