На Туристской после ДТП вырезали человека из машины

Не уточняется, каково состояние участников аварии.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Туристской улице в сторону Савушкина. Не уточняется, как именно все случилось и какие автомобили столкнулись. Говорится лишь, что в результате на место прибыл спасатели, которым пришлось вырезать человека из машины. Также на выручку приехала реанимация.

«Скорость до 40 нужно ограничить!»,

— считает один пользователей.

Детали инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗСД стоит в пробке из-за ДТП с каршерингом. Некоторые пользователи, проезжавшие мимо места ДТП, также сообщают, что водитель каршеринга был с признаками САО.