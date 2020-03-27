В Петербурге арестовали майора полиции из-за мошенничества

Сотрудник правоохранительных органов и его подельник обещали мужчине помочь выкрутиться из сложной ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Кировский районный суд арестовал майора полиции и его подельника, которых подозревают в мошенничестве.

По предварительным данным, они узнали об уголовном деле о разбое и предложили свою помощь. Полицейские обратились к отцу обвиняемого и пообещали не лишать свободы его сына за полмиллиона рублей. Мужчина согласился и передал сообщникам крупную сумму денег. Более чем через полгода полицейских задержали. Оба будут находиться под арестом на протяжении месяца до 25 мая 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что арест историка Соколова продлили на полгода. Сейчас Соколов находится в СИЗО «Бутырка». На заседании он лично не присутствовал. С ним была организована видеоконференция.