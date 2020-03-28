Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Лев Лещенко. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ирина Лещенко, жена известного российского певца Льва Лещенко рассказала, что его перевели в обычную палату из реанимации инфекционной больницы в Коммунарке. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» музыкант Игорь Крутой, который получили сообщение от Ирины Лещенко.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — сообщила Ирина Лещенко.

Ранее сообщалось, что Лещенко гастролировал по Америке и Канаде. Возможно, он подхватил опасную инфекцию за границей. 23 марта Лев Валерьянович и его супруга пожаловались на плохое самочувствие, и их сразу госпитализировали в Коммунарку — столичную больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко перевели в реанимацию. Однако его представитель объясняет, что это связано не с ухудшением самочувствия певца, а лишь с необходимостью проведения определенных процедур.

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