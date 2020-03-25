Лев Лещенко переведен в реанимацию в больнице в Коммунарке

Лев Лещенко мог заболеть коронавирусом, но подтверждений этому нет. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Лев Лещенко мог заболеть коронавирусом, но подтверждений этому нет. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Его официальный представитель уверяет, что перевод плановый, ничего экстренного не произошло.

Нахождение в реанимации обусловлено не ухудшением самочувствия. По словам концертного директора артиста Олега Дмитриева, реанимация — лучшее место для проведения необходимых положенных процедур. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитриев рассказал, что певец сейчас получает кислород с помощью новейшего медицинского оборудования.

Напомним, известный певец Лев Лещенко вместе со своей супругой лег в больницу в Коммунарке из-за плохого самочувствия 23 марта. Сообщалось, что это необходимо для планового обследования. Известно, что артист недавно вернулся с гастролей в Канаде и Америке. Многие СМИ заподозрили, что у певца может быть коронавирус, ведь именно в вышеупомянутой больнице находятся госпитализированные с подозрением на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно самочувствие госпитализированного Лещенко.