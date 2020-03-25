Стало известно самочувствие госпитализированного Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя нормально. Причиной его госпитализации стали проблемы с легкими. Об этом рассказал друг певца, юморист Владимир Винокур.

Лещенко и его супруга самостоятельно приехали в больницу для обследования после того как почувствовали недомогание, пишет РИА Новости.

Информация о том, что у народного артиста подозревают коронавирус, официально не подтверждена.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Льва Лещенко в медицинский центр в Коммунарке, где наблюдаются пациенты с подозрением на коронавирус.

Официальный представитель артиста, концертный директор Олег Дмитриев, уточнил, что Лещенко приехал в больницу и лег на обследование по совету знакомых врачей. В медицинском учреждении он проходит необходимые мероприятия, направленные на выявление причины недомогания.