Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
Лев Лещенко. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на концертного директора Лещенко.

После данной новости в ряде СМИ прошли слухи, что у артиста подозревают коронавирус, ведь именно в больнице в Коммунарке лежат граждане с подозрением на COVID-19.

Официальный представитель певца данные слухи не подтвердил, сообщив, что Лещенко с женой приехали в медицинское учреждение по совету знакомых специалистов для прохождения необходимых мероприятий, связанных с выявлением причины недомогания и его последующего лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна. Эстрадный артист призвал немецкого певца не лезть в Россию со своими устоями.

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Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
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