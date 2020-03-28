На Авангардной легковушка снесла дорожный знак

В ночь на 28 марта в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на пересечении проспекта Народного Ополчения с Авангардной улицей.

«Авария на Народного Ополчения и Авангардной. Пол дороги перекрыто», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцы, легковушки разлетелись в разные стороны и при этом снесли дорожные знаки.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.