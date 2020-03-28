«Делимобиль» перевернулся на Ленинского и Десантников

Утром 28 марта, в Красносельском районе произошло ДТП с участием каршеринга.

ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Автомобиль сервиса «Делимобиль» перевернулся на крышу. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Они отметили, что он остался жив.

«Делимобиль разложили на перекрёстке Ленинского и Десантников, водитель в САО живой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.