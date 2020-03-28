Эксперт рассказал, почему нет смысла в распределении мест по итогам сезона КХЛ

Известный телевизионный эксперт Леонид Вайсфельд считает, что в распределении мест по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет смысла.

Он отметил, что итогом сезона должен являться розыгрыш Кубка Гагарина.

«Я вообще не вижу смысла в распределении мест. Это ни на что, по сути, не влияет. Никакие команды из КХЛ не вылетают, так что зачем?» — сказал Вайсфельд, сообщает «Чемпионат».

Руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Решение о распределении мест по итогам сезона-2019/2020 примут на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр. Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса.