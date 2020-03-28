На Союзном проспекте белый Hyundai «оригинально» припарковался

Утром 28 марта, жители Невского района заметили странным образом припаркованный автомобиль.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, белый Hyundai «заехал» на машину, припаркованную на Союзном проспекте рядом с домом № 4, так, что его передние колеса оказались на багажнике этого автомобиля.

«Хёндэ припарковался на Инсигнию во дворе дома 10 по Дальневосточному ( Союзный проспект 4)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.