Peugeot остался без переднего бампера после ДТП с микроавтобусом на Кронштадтской площади

Peugeot остался без переднего бампера после ДТП с микроавтобусом на Кронштадтской площади
В результате дорожного инцидента пострадал Peugeot. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 марта в Кировском районе произошло ДТП участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть на Кронштадтской площади не поделили водители автомобиля Peugeot и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате дорожного инцидента пострадал Peugeot. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, от капота машины почти ничего не осталось. Микроавтобус отделался легкими вмятинами. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.

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