На КАД перевернулся Solaris. Скорая и спасатели на месте

На КАД перевернулся Solaris. Скорая и спасатели на месте
Машина перевернулась на крышу. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 марта на КАД в Петербурге произошло ДТП.

По словам очевидцев, ДТП произошло между Парашютной улицей и Западным скоростным диаметром. Водитель Hyundai Solaris снес около десяти наливных ограждений.

«На КАДе между Парашютной ул. и ЗСД около 7 утра сбив около 10 наливных ограждений перевернулся «Солярис». Водитель жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Машина перевернулась на крышу.

По словам очевидцев, водитель остался жив. На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Газманов с ужасом вспоминает вечеринку с Лещенко и Николаевым
На КАД перевернулся Solaris. Скорая и спасатели на месте
Власти Москвы рассказали, какое наказание ждет нарушивших самоизоляцию ...
Peugeot остался без переднего бампера после ДТП с микроавтобусом на ...
Эстонский премьер обратился к народу на русском языке из-за ситуации с ...
Экс-футболист «Зенита» предостерег россиян от отдыха в Сочи
На Союзном проспекте белый Hyundai «оригинально» припарковался
Эксперт рассказал, почему нет смысла в распределении мест по итогам сезона КХЛ