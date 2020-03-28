На КАД перевернулся Solaris. Скорая и спасатели на месте

Утром 28 марта на КАД в Петербурге произошло ДТП.

По словам очевидцев, ДТП произошло между Парашютной улицей и Западным скоростным диаметром. Водитель Hyundai Solaris снес около десяти наливных ограждений.

«На КАДе между Парашютной ул. и ЗСД около 7 утра сбив около 10 наливных ограждений перевернулся «Солярис». Водитель жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Машина перевернулась на крышу.

По словам очевидцев, водитель остался жив. На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.