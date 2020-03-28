На пешеходном переходе в Колпино сбили женщину

На пешеходном переходе в Колпино сбили женщину
По факту случившегося проводится проверка. Фото: Pixabay

В ночь на 28 марта в Колпино женщина попала под колеса автомобиля.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 31-летний водитель, находясь за рулем Volkswagen Golf сбил 32-летнюю женщину на пешеходном переходе напротив дома 4/35 по улице Ижорского Батальона.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области иномарка наехала на автомобилиста, который остановился на обочине для замены колеса.

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