В Ломоносовском районе сбили водителя, когда он менял колесо

В Ломоносовском районе сбили водителя, когда он менял колесо
Пострадавшего отвезли в больницу. Фото: Pixabay

В Ленинградской области иномарка наехала на автомобилиста, который остановился на обочине для замены колеса.

Согласно данным управления ГИБДД, все произошло в пятницу утром,6 марта, в Ломоносовском районе. Примерно в девять утра на седьмом километре дороги «Петергоф — Кейкино» автомобиль «Хендай Солярис» под управлением мужчины наехал на другой автомобиль той же марки, припаркованный на обочине трассы. Виновник аварии также задел водителя второй машины, который в это время менял колесо.

В результате ДТП мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение. Правоохранители начали проверку, все обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройное ДТП произошло на повороте с Кузнецовской.

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В Ломоносовском районе сбили водителя, когда он менял колесо
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