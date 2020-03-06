Тройное ДТП произошло на повороте с Кузнецовской

ДТП произошло на повороте с Кузнецовской на Варшавскую улицу. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло на повороте с Кузнецовской на Варшавскую улицу. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 6 марта, на перекрестке Кузнецовской и Варшавской улиц в Московском районе произошло тройное ДТП.

ДТП произошло на повороте с Кузнецовской на Варшавскую улицу. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водители не смогли перестроиться по правилам дорожного движения.

«Трио собралось на повороте Кузнецовской на Варшавскую». – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Не зря говорится, что Бог любит троицу»,- комментируют дорожный инцидент пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.