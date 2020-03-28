ДТП на пересечении проспектов Культуры и Просвещения спровоцировало пробки

В субботу, 28 марта, в Калининском районе на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить водители автомобилей Dodge и Opel. По предварительной информации, ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей, который решил проскочить на красный свет.

«Опель и Додж столкнулись на перекрестке Культуры и Просвещения. Проезд ограничен», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». В районе ДТП образовались пробки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в пятницу, 27 марта, на Западном скоростном диаметре произошла автомобильная авария с двумя автомобилями, в том числе каршерингом.