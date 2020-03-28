В Исаакиевском соборе богослужения приостановлены до 5 апреля

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» закрывает свои двери для всех категорий посетителей с 28 марта по 5 апреля включительно.

Будут недоступны не только музейные объекта собора, но и богослужения также приостановят. Об этом в субботу, 28 марта сообщили в пресс-службе музея-памятника. Руководство религионзо-культурного учреждения объяснило, что руководствуется соответствующим постановлением властей Санкт-Петербурга. Предпринятые меры необходимы в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции в Северной столице.

Приход Исаакиевского собора отказался от всех служб, кроме божественной литургии 29 марта, которую возглавит митрополит Варсонофий. Однако на торжественной церемонии вряд ли будут присутствовать прихожане.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ предпринятые правительством меры безопасности сочли противоречащими Конституции РФ.