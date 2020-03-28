Власти Петербурга рассказали, как парки и скверы закроют от горожан

Нерабочая неделя предусматривает, что горожане сократят до минимума выход из дома. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Нерабочая неделя предусматривает, что горожане сократят до минимума выход из дома. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Смольном объяснили, каким образом будут закрывать от посетителей парки, сады и скверы и в грядущую нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

Этой информацией в пятницу, 27 марта, поделились в комитете по благоустройству Петербурга. Все зеленые зоны без заборов будут огорожены красной лентой, а за порядком и отсутствием посетителей на закрытых парковых территориях будут следить сотрудники садово-парковых предприятий, пишет Piter.TV.

Подчеркнем, что данные меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, активно распространяющейся, в том числе, по России. В Петербурге на сегодняшний день число зараженных COVID-19 достигло 44 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России раздумывает над прекращением транспортного сообщения по всей стране в качестве мер безопасности.