Власти Петербурга рассказали, как парки и скверы закроют от горожан

Власти Петербурга рассказали, как парки и скверы закроют от горожан
Нерабочая неделя предусматривает, что горожане сократят до минимума выход из дома. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Смольном объяснили, каким образом будут закрывать от посетителей парки, сады и скверы и в грядущую нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

Этой информацией в пятницу, 27 марта, поделились в комитете по благоустройству Петербурга. Все зеленые зоны без заборов будут огорожены красной лентой, а за порядком и отсутствием посетителей на закрытых парковых территориях будут следить сотрудники садово-парковых предприятий, пишет Piter.TV.

Подчеркнем, что данные меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, активно распространяющейся, в том числе, по России. В Петербурге на сегодняшний день число зараженных COVID-19 достигло 44 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России раздумывает над прекращением транспортного сообщения по всей стране в качестве мер безопасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин нерабочая неделя санкт-петербург смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга помогут храмам организовать онлайн-трансляции богослужений
Полиция Петербурга разыскивает мужину, сбежавшего из коронавирусного карантина
В Петербурге и Ленобласти заразились 15 человек
Власти Петербурга рассказали, как парки и скверы закроют от горожан
Полицейский в Петербурге в погоне за наркодилером прострелил ему руку
В Исаакиевском соборе богослужения приостановлены до 5 апреля
В правительстве обсуждают вопрос о запрете на передвижение по России
В Минпромторге РФ объяснили, что входит в список необходимых товаров