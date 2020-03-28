Россиян призвали отказаться от прогулок с детьми из-за коронавируса

Россиян призвали отказаться от прогулок с детьми из-за коронавируса
Россиян призывают исключить контакты детей с другими людьми. Фото: pixabay

Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выходить на улицу вместе с детьми в ближайшее время. Россиян призывают исключить контакты детей с другими людьми.

Кроме того, на сайте ведомства напоминают о необходимости регулярно дезинфицировать, проветривать помещения, а также не забывать про влажную уборку. Также советуется мыть купленные продукты вместе с упаковкой, а после посещения магазинов мыть руки.

Впрочем, прогулки, в том числе и с детьми, остаются разрешенными, но только в случае, если это будет происходить на большом расстоянии от других людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам дали рекомендации на время самоизоляции. Во избежание стресса, эксперты рекомендуют освоить навыки медитации и глубоко дышать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети коронавирус пандемия роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизнь одного пожарного
Трех жителей Мурино принудительно забрали в больницу из-за коронавируса
В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом
В Выборге подросток на ВАЗ сбил ровесника и погиб, улетев в кювет
Росгвардейца уволят за дебош и мастурбацию на улице Петербурга
В центре Алмазова в Петербурге создан госпитальный штаб
Велосипедист пострадал в ДТП на проспекте Маршала Жукова
Петербург и Ленобласть не будут закрывать границы