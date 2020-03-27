Россиянам дали рекомендации на время самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации для тех, кто находится на самоизоляции в связи с распространением коронавируса в стране.

Так, остающиеся дома гражданам советуют увеличить количество активности. Например, можно ходить по периметру, маршировать на месте или стоять. Сидеть на одном месте стоит не более 30 минут подряд.

Также рекомендуется делать легкие физические упражнения, танцевать, делать уборку дома. Для работающих из дома рекомендуют использовать стол на высоких ножках, чтобы работать стоя.

Во избежание стресса, эксперты рекомендуют освоить навыки медитации и глубоко дышать. Кроме того, необходимо придерживаться правильного питания и пить больше воды. Также стоит воздержаться от алкоголя и сладких напитков.

Список рекомендаций опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом.