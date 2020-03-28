Трех жителей Мурино принудительно забрали в больницу из-за коронавируса

Накануне вечером, 27 марта, в Мурино Ленобласти медики скорой помощи госпитализировали нескольких человек с подозрением на COVID-19, рассказали очевидцы.

Как сообщается в группе «Девяткино Live Мурино» в социальной сети «ВКонтакте», скорая помощь приехала за жильцами дома №7 по улице Шувалова. По словам местных жителей, в больницу забрали троих человек. После в подъезде провели дезинфекцию помещений.

«У кого смогли, взяли мазки на анализы. Все очень печально… Берегите себя», — пишут соседи госпитализированных.

Жильцов с подозрением на коронавирус забирали медицинские сотрудники, одетые в защитные костюмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец с коронавирусом скончался.