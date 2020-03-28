Пожилой петербуржец с коронавирусом скончался

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Скончавшийся от коронавируса 73-летний петербуржец вернулся из Таиланда в начале марта, а уже 23 числа его госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

Как сообщает оперативный штаб, пациенту было оказано необходимое лечение и обследовали. Его пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких из-за ухудшения симптомов. Однако, несмотря на старания медиков, он умер утром 28 марта. Причиной смерти стал септический шок.

Известно, что у петербуржца была ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность, которые усугубили его состояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией.