Google не будет шутить на 1 апреля из-за коронавируса

Google не будет шутить на 1 апреля из-за коронавируса
Google призывает оставить все шутки до следующего года. Фото: pixabay

Корпорация Google ежегодно придумывает шутки к Дню Дурака 1 апреля. Однако в этом году компания решила воздержаться от традиции в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает портал CNET, например, годом ранее компания заявила о новой возможности Google Assistant — общение с тюльпанами. В 2020 году корпорация заявила, что откажется от первоапрельских розыгрышей «из уважения ко всем тем, кто борется с коронавирусом».

Руководство Google заявило, что цель компании — приносить пользу людям. По этой причине Google призывает оставить все шутки до следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ перенесли на две недели из-за коронавируса. Теперь ребятам придется писать экзамены в резервные дни основного периода.

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