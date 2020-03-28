В Петербурге учреждения Минздрава «разгрузят» городские больницы

Федеральные медучреждения в Северной столице начнут принимать в свои стационары пациентов, что позволит петербургским больница мобилизовать силы для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Смольного, соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов после совещания, в котором приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По словам Беглова, распределение хронически больных по федеральным медучреждениям поможет мобилизировать силы и создать резерв для лечения зараженных коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что для врачей и зараженных коронавирусом пациентов в Петербурге есть необходимый запас медицинских масок.