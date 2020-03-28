В Петербурге учреждения Минздрава «разгрузят» городские больницы

В Петербурге учреждения Минздрава &#171;разгрузят&#187; городские больницы
Совещание губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Минздрава Михаила Мурашко. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Федеральные медучреждения в Северной столице начнут принимать в свои стационары пациентов, что позволит петербургским больница мобилизовать силы для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Смольного, соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов после совещания, в котором приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Беглова, распределение хронически больных по федеральным медучреждениям поможет мобилизировать силы и создать резерв для лечения зараженных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что для врачей и зараженных коронавирусом пациентов в Петербурге есть необходимый запас медицинских масок.

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В Петербурге учреждения Минздрава «разгрузят» городские больницы
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