В Петербурге учреждения Минздрава «разгрузят» городские больницы

Федеральные медучреждения в Северной столице начнут принимать в свои стационары пациентов, что позволит петербургским больница мобилизовать силы для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Смольного, соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов после совещания, в котором приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Беглова, распределение хронически больных по федеральным медучреждениям поможет мобилизировать силы и создать резерв для лечения зараженных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что для врачей и зараженных коронавирусом пациентов в Петербурге есть необходимый запас медицинских масок.