Военные из России продезинфицировали пансионат в Италии

Российские военные совместно с военными из Италии продезинфицировали помещения и территорию пансионата для пожилых в итальянском городе Альбино.

Как сообщили в Министерстве Обороны РФ, в субботу, 28 марта, российские военнослужащие приступили к противоэпидемическим мероприятиям в медучреждениях Ломбардии. На данный момент дезинфекционная обработка проведена в одном пансионате.

Всего военные специалисты двух стран продезинфицировали более четырех тысяч квадратных метров пансионата, а также подъездные дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет для помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, 23 марта, девять самолетов Ил-76 ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для помощи в борьбе с коронавирусом.