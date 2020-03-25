В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет для помощи в борьбе с коронавирусом

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет с медиками на борту для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре», — сообщили в министерстве.

Напомним, 23 марта, девять самолетов Ил-76 ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная помощь направлена в Италию «из гуманитарных соображений. Песков также заявил, что в борьбе с коронавирусом необходимо объединить усилия.

По последним данным, в Италии более 69 тысяч заражены. Зарегистрировано 6,8 тысяч смертей и 8,3 выздоровлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.