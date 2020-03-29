Дональд Трамп допускает введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности закрытия нескольких штатов на карантин из-за коронавируса, Нью-Йорк находится в их числе.

Как сообщает РИА Новости, власти Соединенных Штатов сейчас рассматривают несколько сценариев, среди которых есть предложение о вводе карантина в нескольких штатах. Сейчас речь идет, в частности, о Нью-Джерси, Коннектикуте, Нью-Йорка и Флориды.

По словам Трампа, двухнедельный карантин, который могут ввести в штатах, подразумевает ограничение въезда и въезда из штата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США оценили российский препарат от коронавируса. По словам эксперта, «Мефлохин» на данный момент больше всего подходит в качестве противокоронавирусного лекарства.