Дональд Трамп допускает введение карантина в Нью-Йорке

Дональд Трамп допускает введение карантина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности закрытия нескольких штатов на карантин из-за коронавируса, Нью-Йорк находится в их числе.

Как сообщает РИА Новости, власти Соединенных Штатов сейчас рассматривают несколько сценариев, среди которых есть предложение о вводе карантина в нескольких штатах. Сейчас речь идет, в частности, о Нью-Джерси, Коннектикуте, Нью-Йорка и Флориды.

По словам Трампа, двухнедельный карантин, который могут ввести в штатах, подразумевает ограничение въезда и въезда из штата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США оценили российский препарат от коронавируса. По словам эксперта, «Мефлохин» на данный момент больше всего подходит в качестве противокоронавирусного лекарства.

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