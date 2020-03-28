В США оценили российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии в США Анча Баранова оценила эффективность разработанной российскими учеными схемы лечения от COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на биолога, эффективность препарата «Мефлохин», который лежит в основе представленной в России схемы лечения, доказана. Она также отметила, что этот препарат является менее токсичным для человека, чем другие препараты.

По словам эксперта, «Мефлохин» на данный момент больше всего подходит в качестве противокоронавирусного лекарства. Она напомнила, что этот препарат используется при лечении малярии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали препарат от коронавируса. Агентство предложило включить данную схему в рекомендации Министерства здравоохранения по лечению инфекции.