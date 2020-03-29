«Зенит» сыграет с «Шальке» на карантине

«Зенит» сыграет с «Шальке» на карантине
Игра обещает быть интересной. Фото: vk.com/zenit

Пусть эпидемиологическая ситуация в мире из-за коронавируса и отменила реальные матчи, киберспорт еще никто не отменял.

Товарищеская игра между сине-бело-голубыми и командой «Шальке-04» из Гельзенкирхена пройдет уже сегодня, 29 марта.

Встреча состоится в рамках игры PES 2020 и пройдет в формате «два на два». Питерскую команду представят Константин Los.K G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. За команду из Германии сыграют Мехраб Meromen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.

Кибирфутбольный поединок состоится в 22:00 по московскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно будет смотреть в официальной группе футбольного клуба «Зенит» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор «Зенита» рассказал, почему команда не сможет выйти на поле после окончания карантина.

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"Зенит" "Шальке-04" киберфутбольный матч
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