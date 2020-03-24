Гендиректор «Зенита» рассказал, почему команда не сможет выйти на поле после окончания карантина

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что пока неизвестно, как долго команда будет оставаться на карантине.
По его словам, все зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире и в Петербурге. Однако он отметил, что даже после завершения карантина никто сразу не «ринется в бой».
«Даже когда происходят локауты в НХЛ или НБА, командам дают время на то, чтобы игроки вошли в хорошее физическое и игровое состояние. Обычно это две недели»,- пояснил Медведев, сообщает РИА «Новости».
Петербургский «Зенит» приостановил тренировки из-за угрозы распространения коронавируса.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.