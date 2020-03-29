С 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Подорожание всего модельного ряда данной марки ожидается в пределах 5-10 тысяч рублей.

Сообщается, что письмо с указаниями о повышении цен примерно на 1% разослано по дилерским центрам. Об этом пишет «Российская газета». Но, стоит уточнить, что официального подтверждения от АвтоВАЗа пока нет.

К примеру, Lada Granta Sedan может подорожать с 455900 рублей до 460900.

В чем причина роста цен — неизвестно. Можно предположить, что это связано с ослабление российской валюты и экономической ситуацией в целом. Не исключен и факт того, что на автомобили повысился спрос, в связи с чем и было принято решение об увеличении стоимости транспортных средств.

Отметим, что самая популярная модель Lada у россиян — Granta.

За февраль месяц АвтоВАЗ смог реализовать в стране 25002 автомобиля. Этот показатель ниже на 7% того, который показывала компания в аналогичный период в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АвтоВАЗ может изменить цены на свою продукцию из-за падения рубля.