Полиция Петербурга ищет злоумышленников, которые напали на мужчину у входа в квартиру

Угрожая неизвестным предметом, трое мужчин, проникли в квартиру потерпевшего.

В полицию жертва обратилась спустя 15 минут после происшествия. Все произошло 27 марта в 22:30 в Невском районе.

Мужчина 1995 года рождения сообщил сотрудникам правопорядка, что в момент, когда он хотел зайти в квартиру, неизвестные накинули на него капюшон и приставили что-то к горлу, после чего зашли к потерпевшему домой и потребовали денег. Когда нападавшие получили, что хотели, они скрылись, предварительно распылив газ из баллончика. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух мужчин судят за разбойное нападение на хозяев квартиры.