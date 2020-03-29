В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на знакомого

В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на знакомого
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

Трагедия развернулась вчера, 28 марта, в Кингисеппском районе Ленобласти. Сотрудникам местного отдела полиции поступило сообщение о том, что на Вокзальной улице найден раненый мужчина.

Когда полицейские прибыли на указанное место, они нашли мужчину 1967 года рождения с ножевым ранением груди. В тяжелом состоянии его отправили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате, полицией был задержан мужчина 1963 года, который на своем участке ударил пострадавшего мужчину ножом после возникшей ссоры, которая произошла на фоне употребления алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Кингисеппский район ленобласть нападение ножевое ранение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесах под Петербургом проснулись гадюки, опасаться стоит мужчинам
Заглянуть на Дворцовую площадь и увидеть Зимний дворец теперь можно из дома
В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на знакомого
В Боткинскую больницу за сутки госпитализировали 55 человек с подозрением ...
Полиция Петербурга ищет злоумышленников, которые напали на мужчину у входа ...
В Красносельском районе иномарки выстроились в паровозик и остановили ...
Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса
Президент утвердил список поручений, о которых говорил в обращении к жителям РФ