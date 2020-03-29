В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на знакомого

Трагедия развернулась вчера, 28 марта, в Кингисеппском районе Ленобласти. Сотрудникам местного отдела полиции поступило сообщение о том, что на Вокзальной улице найден раненый мужчина.

Когда полицейские прибыли на указанное место, они нашли мужчину 1967 года рождения с ножевым ранением груди. В тяжелом состоянии его отправили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате, полицией был задержан мужчина 1963 года, который на своем участке ударил пострадавшего мужчину ножом после возникшей ссоры, которая произошла на фоне употребления алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение.