Деревенская вечеринка закончилась поножовщиной, задержан петербуржец

Деревенская вечеринка закончилась поножовщиной, задержан петербуржец
Мужчина пырнул ножом собутыльника. Фото: Pixabay

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в умышленном членовредительстве.

Все произошло в субботу, 28 марта, в деревне Веймарн. В отдел полиции поступил сигнал о том, что у дома №3 на Вокзальной улице был найден мужчина с ножевым ранением. Вскоре пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, пырнул ножом потерпевшего.

Конфликт между мужчина возник после алкогольного застолья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино иномарка «зацепилась бампером за столб». Информация о пострадавших не приводится.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб
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