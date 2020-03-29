«Пир во время чумы»: Рудковскую раскритиковали за шикарные завтраки во время пандемии

Продюсер возмущена из-за негативных комментариев в свою сторону.

Продюсер Яна Рудковская на протяжении долгого времени делится снимками своих завтраков. Каждое фото собирает десятки тысяч «лайков» и комплиментов и неспроста – знаменитость умеет делать эстетичные и аппетитные кадры. Во время коронавируса Рудковская завтракать не перестала и прерывать публикацию фото тоже не стала. Далеко не все поняли, почему она устраивает «пиры», когда остальные сидят на карантине.

Продюсер вспылила и жестко ответила одному из хейтеров. Она заявила, что никакой чумы нет и что это всего лишь завтра, а не пир.

«Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки»,

— подытожила Рудковская.

Другие подписчики поддержали продюсера – они уже устали от постов о коронавирусе и рады видеть красивую еду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская хотела улететь на Мальдивы, несмотря на коронавирус.