Рудковская хотела улететь на Мальдивы, несмотря на коронавирус

В результате продюсер подумала и решила, что не готова рисковать.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем продюсер Яна Рудковская написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что купила билеты на самолет на 25 марта, чтобы отдохнуть на Мальдивах. Рудковской было обидно срывать отпуск из-за пандемии, и она хотела ехать, несмотря ни на что. Она заявила, что авиасообщение между Россией и островами пока не разорвано, а выбранный остров не закрыт для туристов. Подписчики просили знаменитость оставаться дома вместе с семьей – фигуристом Евгением Плющенко и маленьким Сашей.

Спустя пару часов Рудковская приняла окончания решение никуда не ехать. Подписчики выдохнули с облегчением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская высказалась о песне Little Big для Евровидения. «Мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — сказала она, сообщает ТАСС.