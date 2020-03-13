Рудковская высказалась о песне Little Big для Евровидения

Продюсер Яна Рудковская ожидала большего от песни Little Big для Евровидения.

«Мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — сказала она, сообщает ТАСС.

Однако, несмотря на это, она все равно уверена в победе российской группы.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.