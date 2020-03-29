Эксперты назвали грейпфрут смертельно опасным для человека

Эксперты назвали грейпфрут смертельно опасным для человека
Фото: pixabay

Если употреблять его вместе с некоторыми лекарствами, то можно нанести серьезный вред организму.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает онлайн-газета SasaPost. Эксперты заявили, что многие знают о пользе грейпфрута и считают его незаменимым при борьбе с лишним весом. При этом далеко не каждый понимает, что он может быть опасен, если есть его во время приема лекарственных препаратов. Дело в том, что содержащиеся в грейпфруте вещества, способствуют накоплению огромного количества веществ медикаментов. Из-за этого лекарство могут быть неэффективны, либо и вовсе губительны.

«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно»,

— пишет SasaPost.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно какие продукты наиболее опасны для сердца.

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